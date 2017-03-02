Грачи прилетели в Московский регион раньше обычного
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Главные вестники весны — грачи — уже прибывают в Подмосковье, ученые наблюдают прилет этих птиц на севере региона, сообщили в
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU — Главные вестники весны — грачи — уже прибывают в Подмосковье, ученые наблюдают прилет этих птиц на севере региона, сообщили в
«Несколько групп пернатых были отмечены на территории заказника “Журавлиная родина”, расположенном в Талдомском и
Он отметил, что особенно это характерно для нынешнего года с его необычно теплой весной. Так, если в 2003 году первые птицы появились здесь 15 марта, то уже через три года их прилет пришелся на начало месяца и затем, год от года, стал сдвигаться на конец февраля, добавили в
Орнитологи утверждают, что с начала прошлого века каждое десятилетие грачи появляются на 2−3 дня раньше. Коган пояснил, что более ранний прилет грачей связан с климатическими аномалиями. Так, по прогнозам Гидрометцентра, в центральной части европейской России температура воздуха в марте будет на 4−10 градусов выше нормы, в Московской области — на 8 градусов.