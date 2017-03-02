Билеты на автобусы для жителей Муромцево Омской области подешевели
Тариф снизился за счёт субсидирования.
Тариф снизился за счёт субсидирования.
Общая стоимость проезда от поселений Муромцевского района до Омска снизилась и составляет теперь от 30 до 50 рублей за поездку, сообщает региональное министерство промышленности.
Пассажиры, добирающиеся в Омск из дальних поселений, подъезжают на автостанцию за 10−15 минут до отправки автобусов. Людям не приходится долго ждать, при этом обеспечена полная загрузка транспорта. Все маршруты прорабатывались индивидуально. Такая схема не распространяется на населённые пункты, расположенные ближе к Омску, чем райцентр. На маршрутах
Тариф на участке пути «село-райцентр» удалось снизить за счёт субсидирования. Новая схема пассажирских перевозок эффективно работает в Муромцевском и Исилькульском районах. С 6 марта она будет внедрена в маршрутную сеть Нижнеомского района. Далее эти нововведения ожидают другие районы, информирует