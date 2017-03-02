Билеты на автобусы для жителей Муромцево Омской области подешевели

Общая стоимость проезда от поселений Муромцевского района до Омска снизилась и составляет теперь от 30 до 50 рублей за поездку, сообщает региональное министерство промышленности.

Пассажиры, добирающиеся в Омск из дальних поселений, подъезжают на автостанцию за 10−15 минут до отправки автобусов. Людям не приходится долго ждать, при этом обеспечена полная загрузка транспорта. Все маршруты прорабатывались индивидуально. Такая схема не распространяется на населённые пункты, расположенные ближе к Омску, чем райцентр. На маршрутах Омск-Артын, Омск-Качесово сохранено прямое сообщение с областным центром.