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13:57 (мск), источник: Om1.ru

В Большереченском зоопарке медведица родила детенышей в спячке

Пара бурых медведей, Маша и Фома, стали родителями. Омичи смогут увидеть мишек только через несколько месяцев.

В Большереченском зоопарке в семье бурых медведей пополнение. У Фомы и Маши родилось несколько медвежат. Радостное событие произошло в январе, но известно об этом стало сегодня. Примечательно, что детеныши появились на свет, пока их мама спала. Как пояснили в Большереченском зоопарке, обычно бурые медведи производят на свет потомство именно во время спячки.

Маша стала мамой уже в третий раз — раньше она тоже рожала во время сна. Мишки Маша и Фома — постоянная пара, во время брачного периода их всегда помещают в один вольер.

Пока маленьких медвежат никто не видел — родительница пока спит, а сами дети еще слепые и все время проводят во сне возле маминого живота и кормятся ее молоком. Сотрудники догадались о пополнении в семействе по характерному писку детенышей, доносящемуся из домика, в котором зимуют косолапые. Пока неясно, сколько именно детенышей появилось на свет.

«Пока неизвестно точно, сколько Маша родила. Предполагаем, что двоих. Детенышей медведица покажет не раньше апреля», — сообщает Наталья Болотова, начальник информационно-методического отдела Большереченского зоопарка. «Пока они, подчиняясь инстинкту, пьют молоко и спят. Будить медведицу и ее медвежат во время спячки — опасно».

Пока никаких фотографий счастливого семейства нет. Омичи смогут их увидеть только через пару месяцев. И то не факт — скорее всего, их продадут. Во всяком случае, предыдущих медвежат от Маши продали в совсем раннем возрасте, поскольку в Большереченском зоопарке хватает бурых медведей.

Все косолапые из зоопарка пока не проснулись, однако их пробуждения ждут совсем скоро. В прошлом году медведи пробудились ото сна в начале марта.

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В Большереченском зоопарке медведица родила детенышей в спячке - ФОТО
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