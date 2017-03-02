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15:24 (мск), источник: Югополис

Возобновилась продажа «единых» билетов из Краснодарского края в Крым

Перевозки по этим проездным документам начнутся с 30 апреля.

Продажа «единых» проездных билетов в Крым с использованием железнодорожного и морского транспорта, а также автобусов, возобновилась 2 марта, сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция».

Перевозки по «единым» билетам начнутся 30 апреля. Оформить проездные документы можно будет за 60 дней до планируемой даты поездки в кассах любого железнодорожного вокзала или агентских сетей «Федеральной пассажирской компании», а также на сайте «РЖД».

Летом по «единому» билету можно будет отправиться в Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту. Цены на билеты на паром и автобус остались на уровне 2016 года. Из Анапы в Керчь можно доехать за 380 рублей, в Симферополь — за 590, в Севастополь и Евпаторию — за 690, в Феодосию — за 460, в Судак — за 540, в Ялту — за 700 рублей. Цена билета из Краснодара в Керчь составляет 560 рублей, в Симферополь — 710, в Севастополь — 810, в Феодосию — 590, в Судак — 660, в Евпаторию — 810, в Ялту — 820.

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