Воронежская область поучаствует в проекте «Сложности перехода»
Кампанию объявили для профилактики детского дорожного травматизма.
Кампанию объявили для профилактики детского дорожного травматизма.
Воронежская область примет участие в проекте по профилактике детского дорожного травматизма «Сложности перехода», сообщил
В марте 2017 года в регионе пройдут круглые столы, фотовыставки, демонстрация социальных роликов. Цель кампании — объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между водителями и пешеходами. Часть мероприятий в регионах пройдет в школах, детских садах, вузах, автошколах, на АЗС, в Пенсионном фонде.
— Проблемы безопасности дорожного движения актуальны для Воронежа. Статистика, к сожалению, ужасная. В прошлом году 489 человек погибли в авариях, — отметил на
Организаторы проекта «Сложности перехода» — Госавтоинспекция МВД России, РСА и экспертный центр «Движение без опасности».