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16:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область поучаствует в проекте «Сложности перехода»

Кампанию объявили для профилактики детского дорожного травматизма.

Воронежская область примет участие в проекте по профилактике детского дорожного травматизма «Сложности перехода», сообщил вице-губернатор Геннадий Макин на пресс-конференции в четверг, 2 марта. Российский союз автостраховщиков (РСА) закупит и передаст в 15 регионов мобильные комплексы по изучению правил дорожного движения. В программе поучаствуют Воронеж и Борисоглебск.

В марте 2017 года в регионе пройдут круглые столы, фотовыставки, демонстрация социальных роликов. Цель кампании — объяснить участникам дорожного движения необходимость правильного взаимодействия между водителями и пешеходами. Часть мероприятий в регионах пройдет в школах, детских садах, вузах, автошколах, на АЗС, в Пенсионном фонде.

— Проблемы безопасности дорожного движения актуальны для Воронежа. Статистика, к сожалению, ужасная. В прошлом году 489 человек погибли в авариях, — отметил на пресс-конференции губернатор Алексей Гордеев.

Организаторы проекта «Сложности перехода» — Госавтоинспекция МВД России, РСА и экспертный центр «Движение без опасности».

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