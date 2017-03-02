В Нижегородскую область придет аномальное потепление

«Весна наступает по всем фронтам. Такого бурного наступления первого календарного месяца в плане погоды и мощнейшего тепла и температурных рекордов не было очень давно, как минимум с начала 2000-х годов», — рассказали в пресс-службе компании.

Практически вся территория России утопает в аномальном тепле с превышением климатической нормы почти на 7−10 градусов. Эти тенденции в ближайшие выходные уменьшатся, но температура будет все равно выше нормы. Чуть похолодает.

«А вот самое “вкусное” нас ждет на следующей неделе, потому как воздушные потоки будут строго направлены с юго-запада и с юга. Сейчас “рулит” Атлантика, а на следующей неделе уже в ход пойдет Черноморский теплый воздух», — добавили в центре погоды «Фобос».

Солнце будет выглядывать чаще, облаков будет меньше, минимизируется вероятность осадков. Температурный фон будет стремительно расти. В дневные часы на следующей неделе мы ожидаем как минимум до +5 — +10 градусов в середине дня. Показатели будут опережать календарь практически на месяц.