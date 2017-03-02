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14:04 (мск), источник: СуперОмск

Омские баптисты через суд отстояли свое задние у мэрии

Представитель администрации города даже не явился на заседание.

Объединение церквей Евангельских Христиан-баптистов Омской области отстояло право собственности на Дом молитвы в Крутой горке. На сторону религиозной общины встал арбитражный суд Омской области.

Одноэтажное здание площадью 109 кв. м было построено в 1962 году, а в 1996 году закреплено за религиозной организацией на праве бессрочного бесплатного пользования.

Баптисты посчитали, что имеют право собственности на здание Дома молитвы, принадлежащего администрации Омска, в силу давности приобретения. Мэрия Омска, не явившись на заседание, посчитали, скорей всего, так же.

«Согласно п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество», — говорится в решении суда.

У мэрии, однако, есть время на обжалование решения — до конца марта.

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