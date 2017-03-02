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14:03 (мск), источник: PROUFU.ru

Прокуратура РБ отменила уголовное дело по миллиардной афере чиновников мэрии Уфы

Башкирское управление Следственного комитета прекратило следственные действия по резонансному уголовному делу, возбужденному в конце февраля по факту превышения полномочий должностными лицами мэрии Уфы (ст. 286 УК РФ), сообщает «Ъ-Уфа».

Как мы писали ранее, по материалам дела, в Уфе в рамках программы «Жилище» была утверждена программа по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции. С 2008 по 2015 годы чиновники мэрии заключали договоры на расселение граждан за счет инвесторов. Впоследствии чиновники, с превышением полномочий, включили некоторые из домов в программу, за что незаконно перераспределили из федерального, республиканского и муниципального бюджетов 1 миллиард рублей. Совместно с полицией Следственный комитет тогда провел обыски в здании мэрии.

Как стало известно ProUfu.ru, незадолго до выемки документов в мэрии на протяжении 4 недель работало Контрольно-ревизионное управление Минфина РБ. Наш источник в Минфине подтвердил, что в ходе проверки было установлено, что в афере с деньгами замешаны сити-менеджер Ирек Ялалов и его заместитель Александр Филиппов.

Как сообщает «Ъ-Уфа», в прокуратуре подтвердили решение по отмене уголовного дела. Как выяснилось, оно было принято еще в начале недели и подписано первым заместителем прокурора республики Олегом Горбуновым. Отметим, источник ProUfu.ru в администрации башкирской столицы рассказал о сложившихся близких отношениях Александра Филиппова и Олега Горбунова.

Как сообщили ProUfu.ru в Следственном комитете, они пока не знают о решении прокуратуры о данной отмене уголовного дела. Так же они смогли ответить на вопрос, будет ли оспариваться это решение.

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