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14:19 (мск), источник: ТАСС

Турпоток на Мамаев курган за три года вырос на 10%

Основными посетителями музея-заповедника являются школьники Волгограда, Волгоградской области и соседних регионов.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 2 марта. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Туристический поток на объекты музея-заповедника «Сталинградская битва», главным из которых является мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, возрос за последние три года на 10%. Об этом сообщил ТАСС директор музея-заповедника Алексей Васин.

«В течение 2013−2016 гг. турпоток на объекты музея, включая Мамаев курган, возрос на 10% и составил в прошлом году порядка 2 млн 300 тыс. человек», — сказал он, уточнив, что большое число туристов — около 100 тыс. — едут в летнее время на автомобилях через Волгоград к Черному морю и по пути посещают Мамаев курган.

Васин пояснил, что понятие военно-исторического туризма появилось недавно и сейчас основными посетителями музея-заповедника являются школьники Волгограда, Волгоградской области, соседних регионов. «Наша задача — привлечь дальнего посетителя, туриста, который приехал издалека. Но военно-исторический туризм — это не однодневный туризм. Задача наша совместно с властями, с туроператорами удержать туриста на несколько дней», — добавил директор музея, отметив, что «многое зависит от туроператоров, чтобы они смогли предложить достойное проживание и питание».

«Родина-мать» в ожидании капремонта

По информации директора музея-заповедника «Сталинградская битва», в ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение капитального ремонта монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. Заказчиком является дирекция Министерства культуры РФ по строительству, реконструкции и реставрации. Стоимость работ составляет 2,154 млрд рублей. Вскоре будет выбрана подрядная организация, которая выполнит все реставрационные работы.

«Сейчас решается вопрос, как (проводить ремонт — прим. ТАСС) — закрыли строительными лесами и быстренько сделали, или все-таки раскидать работы таким образом, чтобы главный монумент не был зашит в строительные леса во время проведения значимых мероприятий — 9 мая, игр чемпионата мира по футболу в 2018 году», — сказал Васин.

Он подчеркнул, что музей не заинтересован в полном ограничении доступа к главному монументу на Мамаевом кургане. «Мы понимаем, насколько беднее в эти дни станет город — во всех смыслах, мы ожидаем снижения туристического потока в связи с этим. Мне бы хотелось, чтобы одним разом все сделали. Но в любом случае, какое бы решение ни примет заказчик, самое главное — чтобы не пострадало качество», — добавил директор музея.

Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года — февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». Мамаев курган признан одним из семи чудес России, мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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