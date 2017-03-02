Турпоток на Мамаев курган за три года вырос на 10%
Основными посетителями
Основными посетителями
ВОЛГОГРАД, 2 марта. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Туристический поток на объекты
«В течение 2013−2016 гг. турпоток на объекты музея, включая Мамаев курган, возрос на 10% и составил в прошлом году порядка 2 млн 300 тыс. человек», — сказал он, уточнив, что большое число туристов — около 100 тыс. — едут в летнее время на автомобилях через Волгоград к Черному морю и по пути посещают Мамаев курган.
Васин пояснил, что понятие
«Родина-мать» в ожидании капремонта
По информации директора
«Сейчас решается вопрос, как (проводить ремонт — прим. ТАСС) — закрыли строительными лесами и быстренько сделали, или
Он подчеркнул, что музей не заинтересован в полном ограничении доступа к главному монументу на Мамаевом кургане. «Мы понимаем, насколько беднее в эти дни станет город — во всех смыслах, мы ожидаем снижения туристического потока в связи с этим. Мне бы хотелось, чтобы одним разом все сделали. Но в любом случае, какое бы решение ни примет заказчик, самое главное — чтобы не пострадало качество», — добавил директор музея.
Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года — февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура «Родина-мать зовет!». Мамаев курган признан одним из семи чудес России, мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.