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17:52 (мск), источник: ИА REGNUM

Ростовчане предлагают наладить сообщение с Крымом через Таганрог

Ростов-на-Дону — Таганрог — Керчь — такой маршрут предлагают ростовчане на сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации.

Источник: ИА REGNUM

Наладить транспортное сообщение с Крымом по воде горожане предлагают по нескольким причинам. Во-первых, это привлечет туристов, а во-вторых, преобразит приморский город, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

«Это позволит отвести часть пассажиропотока от паромной переправы Порт-Кавказ — Порт-Крым, восстановить инфраструктуру и речные вокзалы, решит вопросы торговых отношений между Ростовской областью и Крымом», — считают авторы идеи. По словам ростовчан, которые поддерживают проект, маршрут соединит также Азов и Ейск. Это тоже поможет наладить торговое сообщение между регионами.

«Автомобилем можно поехать куда угодно и когда угодно, а это путешествие морское со своим колоритом, панорамами. Всей семьей можно отправиться в это необыкновенное мини-путешествие из родного города. Тем более, это принесет доход перевозчикам», — считает Сергей Кузьмин.

А Николай Дужан напомнил, что в 60-е годы из Ростова-на-Дону в Ялту ходил теплоход. Заходил в Таганрог, Жданов (Мариуполь), Бердянск, Керчь и Феодосию со стоянкой по 2−4 часа. За это время можно было совершить небольшую экскурсию по городам.

На сегодняшний день инициативу ростовчан поддержали уже более 300 человек. Идею рассмотрят власти, если она наберет 500 голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще в 2015 году возникла идея запуска речного такси из южной столицы в Керчь. Давно забытый вид транспорта хотели возродить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Идея была одобрена, но к реализации так никто и не приступил.

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