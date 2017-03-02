Ростовчане предлагают наладить сообщение с Крымом через Таганрог

Наладить транспортное сообщение с Крымом по воде горожане предлагают по нескольким причинам.
«Это позволит отвести часть пассажиропотока от паромной переправы
«Автомобилем можно поехать куда угодно и когда угодно, а это путешествие морское со своим колоритом, панорамами. Всей семьей можно отправиться в это необыкновенное
А Николай Дужан напомнил, что в 60-е годы из
На сегодняшний день инициативу ростовчан поддержали уже более 300 человек. Идею рассмотрят власти, если она наберет 500 голосов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, еще в 2015 году возникла идея запуска речного такси из южной столицы в Керчь. Давно забытый вид транспорта хотели возродить к чемпионату мира по футболу 2018 года. Идея была одобрена, но к реализации так никто и не приступил.