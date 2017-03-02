Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны»
Порошенко придумал наказание для захвативших предприятия в ДНР
Украинское предприятие обратилось к РФ за помощью из-за блокады
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
США боятся, что РФ соединит Тихий и Атлантический океаны – СМИ
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
16Скончался Виталий Чуркин
14:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Набережных Челнах отменены все карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ

Сейчас ситуация по заболеваемости ниже эпидпорога на 41,8 процента.

(Набережные Челны, 2 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах отменены карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

На сегодняшний день ситуация по заболеваемости ниже эпидпорога на 41,8 процента. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в мэрии Челнов. Постановление главного санитарного врача города об отмене карантинных мероприятий вышло 27 февраля. «В этом году в период заболеваемости гриппом и ОРВИ было зафиксировано 34 тыс. 840 обращений в учреждения здравоохранения. Респираторными заболеваниями переболели 25 тыс. 845 детей. Это 26,3 процента детского населения города», — отметила спикер пресс-конференции, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора Наиля Агзамова. Пик заболеваемости был зафиксирован с середины января по середину февраля, когда еженедельно в учреждения здравоохранения обращались до 6 тыс. пациентов.

По словам главного внештатного эпидемиолога Управления здравоохранения Марины Ходаковой, в преддверии сезона заболеваемости около 40 процентов населения Набережных Челнов были привиты. Благодаря этому количество переболевших гриппом вдвое меньше, чем в период эпидсезона 2016 года. «Самое главное — вакцинация предотвращает тяжелые формы осложнений», — заключила главный эпидемиолог.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казанский зооботсад ищет пару для оставшегося без самца снежного барса
Генпрокурор США ответил на обвинения в сокрытии контактов с РФ
Медведев: Не стоит ожидать отмены западных санкций
Верховный суд РФ объяснил низкое число оправдательных приговоров
Кокорин на «Бентли» устроил гонки по встречной в центре Москвы
Россия направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева
Европарламент поддержал лишение Ле Пен неприкосновенности
Минтруд предлагает ввести реестр неработающего населения
Спорт
Луис Энрике. Лучший момент уйти красиво Поле матча со «Спортингом» главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Поседевший Брэд Питт появился в тизере фильма «Машина войны» В комедии о войне в Афганистане 53-летний актер играет американского генерала Стэнли Маккристала, которому необходима победа любой ценой
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь