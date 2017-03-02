В Набережных Челнах отменены все карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ

(Набережные Челны, 2 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах отменены карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Челнов.

На сегодняшний день ситуация по заболеваемости ниже эпидпорога на 41,8 процента. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции в мэрии Челнов. Постановление главного санитарного врача города об отмене карантинных мероприятий вышло 27 февраля. «В этом году в период заболеваемости гриппом и ОРВИ было зафиксировано 34 тыс. 840 обращений в учреждения здравоохранения. Респираторными заболеваниями переболели 25 тыс. 845 детей. Это 26,3 процента детского населения города», — отметила спикер пресс-конференции, главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора Наиля Агзамова. Пик заболеваемости был зафиксирован с середины января по середину февраля, когда еженедельно в учреждения здравоохранения обращались до 6 тыс. пациентов.

По словам главного внештатного эпидемиолога Управления здравоохранения Марины Ходаковой, в преддверии сезона заболеваемости около 40 процентов населения Набережных Челнов были привиты. Благодаря этому количество переболевших гриппом вдвое меньше, чем в период эпидсезона 2016 года. «Самое главное — вакцинация предотвращает тяжелые формы осложнений», — заключила главный эпидемиолог.