В Набережных Челнах отменены все карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ
Сейчас ситуация по заболеваемости ниже эпидпорога на 41,8 процента.
Сейчас ситуация по заболеваемости ниже эпидпорога на 41,8 процента.
(Набережные Челны, 2 марта, «Татар-информ»). В Набережных Челнах отменены карантинные мероприятия по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщает
На сегодняшний день ситуация по заболеваемости ниже эпидпорога на 41,8 процента. Об этом сообщили сегодня на
По словам главного внештатного эпидемиолога Управления здравоохранения Марины Ходаковой, в преддверии сезона заболеваемости около 40 процентов населения Набережных Челнов были привиты. Благодаря этому количество переболевших гриппом вдвое меньше, чем в период эпидсезона 2016 года. «Самое главное — вакцинация предотвращает тяжелые формы осложнений», — заключила главный эпидемиолог.