В Краснодаре на помощь спецслужб выходят 800 дружинников

Дружинники сегодня отмечают свой праздник. Уже больше полувека больше помощь все также ценят и сотрудники полиции, и инспекторы ГАИ.

С полицией им по пути. В Краснодаре, как нигде много молодых дружинников — шесть общественных организаций, всего более 800 человек. Вместе с казаками и сотрудниками МВД они выходят в патрули на улицы города.

В добровольные помощники полиции принимают не судимых, законопослушных, с гражданством России. С собой всегда они носят паспорт и удостоверение дружинника, взамен они могут попросить человека предъявить свои документы. Спецслужбы города их помощь ценят.

— Помощь дружинников ценна в документировании различного рода нарушений, непосредственно в охране общественного порядка, и в первую очередь в формировании правосознания, как у самих себя, так и у остальных граждан — говорит Александр Папанов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Краснодару.

— Ребятам это интересно, им нравится помогать полиции, городу. С другой стороны участники нашего объединения — студенты юридических факультетов, экономических факультетов, и для них это практика, — рассказывает Александр Слюсаренко, координатор «Молодежного патруля».

Кристина о молодежном патруле узнала на студенческом слете и не мешкая, присоединилась к работе.

— Я сама учусь на юридическом факультете, и сотрудничество с правоохранительными органами показалось перспективным. Люди меняются, отношение к праву изменяется, раньше люди были более приучены к праву, нежели сейчас, — говорит Кристина Болотова.

Участники народной автомобильной дружины с этим полностью согласны. Раньше на дорогах все вели себя аккуратнее. Поэтому добровольно занимают одну сторону баррикад с инспекторами ГАИ.

— Иной раз смотришь на безобразие, которое творится на дорогах, хочется как-то помочь, повысить культуру дорожного движения, потому что все мы знаем, как сейчас безобразно люди ездят, — говорит Андрей Марков, дружинник «Добровольной народной автодружины» Краснодара.

Они занимаются пропагандой в школах и вузах. Да и заметить нарушителя на загруженных перекрестках гораздо легче, когда несколько пар глаз следит за ситуацией. «Добровольная народная автодружина» существует уже 13 лет, это более двухсот человек. Приходят по зову сердца, по примеру друзей и близких. Вот и сын Андрея Маркова с интересом примеряет форму дружинника. Ему пока девять, но ведь растет. Также как растет правосознание.

Татьяна Ивлева.