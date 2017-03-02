Сильная гололедица ожидается на дорогах Челябинской области 3 марта
Ночью в низинах похолодает до 14−19 градусов, днем прогнозируются плюсовые значения.
Ночью в низинах похолодает до 14−19 градусов, днем прогнозируются плюсовые значения.
Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 19 градусов, утром в пятницу в отдельных районах возможны туманы, на дорогах — сильная гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным Гидрометцентра, в ночь на 3 марта в регионе будет минус 7−12, в низинах — 14−19 градусов, местами пройдет небольшой снег. Завтра утром в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, на дорогах — сильная гололедица. В ближайшие сутки будет дуть
В Челябинске ночью минус 9−11, завтра днем — до плюс трех градусов.
По информации регионального управления МЧС, на местных реках прогнозируется образование наледи, промоин, изменение структуры льда. В ведомстве напоминают, что пребывание на тонком весеннем льду запрещено.