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14:42 (мск), источник: dostup1.ru

Сильная гололедица ожидается на дорогах Челябинской области 3 марта

Ночью в низинах похолодает до 14−19 градусов, днем прогнозируются плюсовые значения.

Предстоящей ночью в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 19 градусов, утром в пятницу в отдельных районах возможны туманы, на дорогах — сильная гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Гидрометцентра, в ночь на 3 марта в регионе будет минус 7−12, в низинах — 14−19 градусов, местами пройдет небольшой снег. Завтра утром в отдельных районах возможны туманы, слабая изморозь, на дорогах — сильная гололедица. В ближайшие сутки будет дуть юго-западный ветер, отдельные порывы которого могут достигать 12 метров в секунду. Днем в пятницу синоптики обещают от минус одного до плюс четырех градусов.

В Челябинске ночью минус 9−11, завтра днем — до плюс трех градусов.

По информации регионального управления МЧС, на местных реках прогнозируется образование наледи, промоин, изменение структуры льда. В ведомстве напоминают, что пребывание на тонком весеннем льду запрещено.

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