В результате проверки в план ремонта дорог включены две улицы Волгограда

В Волгограде спуск к Центральной набережной по ул. Краснознаменской и часть ул. Пархоменко от ул. Кубанской до ул. Невской включены в план ремонта дорог на 2017 год. Таковы результаты инспекционного объезда улично-дорожной сети областного центра специальной комиссией в составе представителей мэрии Волгограда и общественников. Во внимание в первую очередь брались те объекты, где разрушение дорожного покрытия идет наиболее интенсивно.

Одним из них стал спуск к Центральной набережной по ул. Краснознаменской.

— Мы здесь наблюдаем сетки трещин, раскрошившееся асфальто-бетонное покрытие, ямы — отметил заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды мэрии Волгограда Виталий Аблиязов. — Надо признать, что на этом участке асфальт уже просто исчерпал свой лимит стойкости. Ремонта здесь не было более 10 лет, несмотря на то, что межремонтные сроки — это 6−7 лет.

Аналогичное решение комиссия приняла после обследования участка ул. Пархоменко, ранее не затронутого ремонтом. Ситуация здесь сложилась аналогичная — последний раз здесь обновляли дорожное покрытие около 20 лет назад.

На этих двух участках будут проведены работы, затрагивающие «дорожную подушку», поверхностный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, бордюры. И все это — на сплошном участке. Никакого латания отдельных ям и трещин здесь не будет.

— Ямочный ремонт — это вынужденная и временная мера для обеспечения безопасности на дороге, — подчеркнул Виталий Аблиязов. — Собственно, ремонтом как таковым мы это ни в коем случае не считаем. Применение литого асфальта — это, еще раз подчеркну, временная мера, направленная на устранение аварийно-опасных участков.

В целом, в планах ремонта на 2017 год — обновление около 100 км. городских магистралей. В частности, сплошным ремонтом будет охвачена третья продольная магистраль в границах Волгограда, вторая продольная в границах от ул. Менделеева до примыкания к первой продольной магистрали, ул. Рабоче-Крестьянская и ул. Льва Толстого до въезда в тоннель на Тулака, улицы 39-я Гвардейская, Кубинская, Кубанская и другие.

— Предстоит сейчас очень много сил и средств приложить, чтобы исправить плачевную ситуацию на некоторых дорогах Волгограда, — считает общественник Виктор Колесников, отдавший около 40 лет работы дорожной отрасли. — И то, что эти меры начали предприниматься — это уже хорошо. Исполнительная власть сейчас делает все, чтобы навести на дорогах порядок. Уже на этот год заложены конкретные объекты. Я надеюсь на прорыв, который даст нам хорошие результаты.

Масштабные комплексные работы начнутся с наступлением строительного сезона, когда среднесуточная температура наружного воздуха превысит +5 градусов.

При этом, важно отметить, что те дороги, которые обновлялись в прошлом году, находятся в хорошем состоянии. Общий объем изъянов, которые комиссия и подрядчики выявили после зимы, составил всего лишь 0,01%. Их подрядчики устранят за свой счет в рамках гарантийного обслуживания.

Кстати, в ходе ремонта опорной сети дорог в 2014—2016 годах, помимо верхнего, был заменен и выравнивающий слой, что значительно увеличило прочность дороги. Способствовало этому и применение щебеночно-мастичного асфальта с высокопрочным щебнем, обладающий высокой износостойкостью.

По такой же технологии будет вестись и ремонт на объектах, включенных в план 2017 года.