В результате проверки в план ремонта дорог включены две улицы Волгограда
Работы начнутся, когда температура превысит +5 градусов.
Работы начнутся, когда температура превысит +5 градусов.
В Волгограде спуск к Центральной набережной по ул. Краснознаменской и часть ул. Пархоменко от ул. Кубанской до ул. Невской включены в план ремонта дорог на 2017 год. Таковы результаты инспекционного объезда
Одним из них стал спуск к Центральной набережной по ул. Краснознаменской.
— Мы здесь наблюдаем сетки трещин, раскрошившееся
Аналогичное решение комиссия приняла после обследования участка ул. Пархоменко, ранее не затронутого ремонтом. Ситуация здесь сложилась аналогичная — последний раз здесь обновляли дорожное покрытие около 20 лет назад.
На этих двух участках будут проведены работы, затрагивающие «дорожную подушку», поверхностный слой из
— Ямочный ремонт — это вынужденная и временная мера для обеспечения безопасности на дороге, — подчеркнул Виталий Аблиязов. — Собственно, ремонтом как таковым мы это ни в коем случае не считаем. Применение литого асфальта — это, еще раз подчеркну, временная мера, направленная на устранение
В целом, в планах ремонта на 2017 год — обновление около 100 км. городских магистралей. В частности, сплошным ремонтом будет охвачена третья продольная магистраль в границах Волгограда, вторая продольная в границах от ул. Менделеева до примыкания к первой продольной магистрали, ул.
— Предстоит сейчас очень много сил и средств приложить, чтобы исправить плачевную ситуацию на некоторых дорогах Волгограда, — считает общественник Виктор Колесников, отдавший около 40 лет работы дорожной отрасли. — И то, что эти меры начали предприниматься — это уже хорошо. Исполнительная власть сейчас делает все, чтобы навести на дорогах порядок. Уже на этот год заложены конкретные объекты. Я надеюсь на прорыв, который даст нам хорошие результаты.
Масштабные комплексные работы начнутся с наступлением строительного сезона, когда среднесуточная температура наружного воздуха превысит +5 градусов.
При этом, важно отметить, что те дороги, которые обновлялись в прошлом году, находятся в хорошем состоянии. Общий объем изъянов, которые комиссия и подрядчики выявили после зимы, составил всего лишь 0,01%. Их подрядчики устранят за свой счет в рамках гарантийного обслуживания.
Кстати, в ходе ремонта опорной сети дорог в 2014—2016 годах, помимо верхнего, был заменен и выравнивающий слой, что значительно увеличило прочность дороги. Способствовало этому и применение
По такой же технологии будет вестись и ремонт на объектах, включенных в план 2017 года.