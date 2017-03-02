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14:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже снова появится визовый центр Испании

Открытие пройдет 3 марта.

Источник: РИА "Воронеж"

Визовый центр Испании вновь откроется в Воронеже в пятницу, 3 марта, сообщили на сайте Генерального консульства Испании в Москве. Жители смогут оформить визы в бизнес-центре Viel в переулке Бакунинский, 11. Предыдущий визовый центр Испании в Воронеже — на улице Ворошилова — проработал всего восемь месяцев.

Визовые центры Испании появятся еще в семи городах — среди них Краснодар, Саратов, Уфа.

Испанский визовый центр начал работу в Воронеже на улице Ворошилова 20 апреля 2016 года. Повсеместное открытие визовых центров по всей стране в 2016 году было связано с изменениями в правилах получения шенгенских виз: с 14 сентября 2015-го для этого необходимо лично прийти в консульство или визовый центр нужной страны, сделать цифровую фотографию и снять отпечатки пальцев. Поэтому получение виз большинства стран стало требовать поездки в Москву. С появлением региональных визовых туристы могли пройти дактилоскопию, не выезжая за пределы области.

Визовый центр Испании в Воронеже закрылся в декабре 2016 года. Компания прекратила сотрудничество с Россией. С 17 декабря оформлением испанских виз для россиян занялась компания BLS International Services Ltd.

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