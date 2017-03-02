НЛО засняли над Актау

Со слов автора фотографий, они сделаны во втором микрорайоне Актау 1 марта около 20.00.

Объект попал в объектив камеры случайно, когда очевидица пыталась сфотографировать вечернее небо. Тот же объект, по всей видимости, запечатлен и на видео.

Что это — корабль гостей из космоса или нечто земного происхождения — судите сами.