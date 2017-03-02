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14:38 (мск), источник: 365info.kz

НЛО засняли над Актау

На YouTube и в мангистауских СМИ появились снятые очевидцами видео и фото странного объекта в небе над Актау.

Источник: 365info.kz

Со слов автора фотографий, они сделаны во втором микрорайоне Актау 1 марта около 20.00.

Объект попал в объектив камеры случайно, когда очевидица пыталась сфотографировать вечернее небо. Тот же объект, по всей видимости, запечатлен и на видео.

Что это — корабль гостей из космоса или нечто земного происхождения — судите сами.

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