В Казани выход из метро со стороны Баумана открывать не будут

По его словам, этот выход открыть пытались несколько раз, но необходимости в нем нет. Поэтому затраты на освещение, уборку, вентиляцию не оправдываются.

«Через него никто не выходит. Мы будем открывать этот выход только по праздникам», — отметил Асфан Галявов.

Также он напомнил, что в планах этого года — открытие станции метро «Дубравная», которое должно состояться 30 августа.