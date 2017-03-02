В Казани выход из метро со стороны Баумана открывать не будут
Выход из метро со стороны ул. Баумана (напротив Академии наук РТ) открывать не будут, об этом рассказал на
Выход из метро со стороны ул. Баумана (напротив Академии наук РТ) открывать не будут, об этом рассказал на
По его словам, этот выход открыть пытались несколько раз, но необходимости в нем нет. Поэтому затраты на освещение, уборку, вентиляцию не оправдываются.
«Через него никто не выходит. Мы будем открывать этот выход только по праздникам», — отметил Асфан Галявов.
Также он напомнил, что в планах этого года — открытие станции метро «Дубравная», которое должно состояться 30 августа.