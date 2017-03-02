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15:16 (мск), источник: Новости Воронежа

Обвиняемого в получении взятки воронежского чиновника в должности не восстановили

Такое решение вынес Воронежской областной суд.

В силу вступило решение Рамонского райсуда по иску обвинения в незаконном назначении чиновника, которого обвиняют во взяточничестве. Произошло это после того, как облсуд оставил его в силе.

По версии прокуратуры, в январе прошлого года против главы Березовского сельпо завели уголовное дело за получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК). В июле 2016-го чиновника отстранили от должности, а полномочия были возложены на зама. Несмотря на это, 22 августа Совет народных депутатов Березовского сельского поселения принял решение, позволяющее чиновнику исполнять полномочия с 23 августа.

«При этом против чиновника действовало временное отстранение от должности. Оно не отменено и до сегодняшнего дня», — отметили в ведомстве.

Совет депутатов назначил сессию, на которой решиться вопрос назначения врио главы поселения.

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