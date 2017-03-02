В парке Ботанического сада распустились первые цветы

В парке Ботанического сада в Северной столице распустились первые цветы, передает «Петербургский дневник». Бутоны раскрылись с наступлением весны — 1 марта.

По словам сотрудников БИН РАН, первым в этом году расцвел эрантис, известный в народе как весенник. Этот цветок из рода многолетних растений семейства Лютиковых растет в Азии и в Южной Европе.

Бутоны были заметны на весеннике еще в феврале, но в полной красе цветы предстали только в марте. Ботанический сад приглашает петербуржец прогуляться по своему саду и полюбоваться на желтые цветки растения.