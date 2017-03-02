В Красноярске снова можно будет оформить визу в Испанию

Сообщение об этом появилось на сайте Генерального консульства Испании в Москве.

Напомним, в октябре международный визовый центр VFS Global прекратил прием документов на получение шенгенской визы в Испанию в городах России, в том числе в Красноярске. С тех пор красноярцам для получения испанской визы нужно было обращаться непосредственно в Генеральное консульство этой страны в Москве или Санкт-Петербурге.

Испанский визовый центр, который начнет работу в Красноярске с завтрашнего дня, будет работать с новым партнером — BLS International Services. Его офис расположен на ул. Урицкого, 51.