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15:18 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске снова можно будет оформить визу в Испанию

Завтра, 3 марта, в Красноярске снова начнет работать испанский визовый центр, который будет принимать документы на оформление шенгенской визы в эту страну.

Сообщение об этом появилось на сайте Генерального консульства Испании в Москве.

Напомним, в октябре международный визовый центр VFS Global прекратил прием документов на получение шенгенской визы в Испанию в городах России, в том числе в Красноярске. С тех пор красноярцам для получения испанской визы нужно было обращаться непосредственно в Генеральное консульство этой страны в Москве или Санкт-Петербурге.

Испанский визовый центр, который начнет работу в Красноярске с завтрашнего дня, будет работать с новым партнером — BLS International Services. Его офис расположен на ул. Урицкого, 51.

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