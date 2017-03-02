В Омской области живут 76 долгожителей, кому больше 100 лет

В нашем регионе проживает около 1,9 млн омичей. Из них, по данным местного отделения ПФР, около 60,3 тысячи человек уже находятся в весьма преклонном возрасте — от 80 лет и старше. Среди них 77% (или 46,4 тысячи) — женщины. Однако даже в таком возрасте 70 омичек продолжают работать.

Еще меньше представителей столетнего рубежа — 76 долгожителей, из которых только 8 мужчин. Самая пожилая пенсионерка, 1908 года рождения, живет в Октябрьском округе Омска. А максимальный стаж (55 лет) имеет 101-летняя омичка. Она начала работать с 20 лет. Впрочем, в прошлом веке очень многие начинали рано трудиться. Так, трое из 100-летних бабушек стали работать в 14 лет.