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17:29 (мск), источник: РИАЦ

В 69% проверок школ Волгоградской области Роспотребнадзор выявил нарушения

В 2016 году Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области проверило 53,1% школ региона.

Источник: РИАЦ

Проводились исследования питьевой воды, пищевых продуктов и готового питания, почвы, смывов на санитарно-показательную группу микроорганизмов. Также в школьных классах исследовались показатели микроклимата, искусственной освещенности, электромагнитных полей, проводились измерения мебели на соответствие росто-возрастным показателям обучающихся.

Всего проверок было 590, из них в 69% выявлены различные нарушения санитарного законодательства. В результате были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 639 протоколов об административном правонарушении, вынесено 599 постановления о назначении административного наказания. 122 дела о привлечении к административной ответственности направлены на рассмотрение в суды, по которым наложен 28 штрафов.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 3 млн рублей.

В целом Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в 2016 году осуществляло надзор за 810 общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются 235 154 человека.

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