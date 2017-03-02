В 69% проверок школ Волгоградской области Роспотребнадзор выявил нарушения

Проводились исследования питьевой воды, пищевых продуктов и готового питания, почвы, смывов на санитарно-показательную группу микроорганизмов. Также в школьных классах исследовались показатели микроклимата, искусственной освещенности, электромагнитных полей, проводились измерения мебели на соответствие росто-возрастным показателям обучающихся.

Всего проверок было 590, из них в 69% выявлены различные нарушения санитарного законодательства. В результате были выданы предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 639 протоколов об административном правонарушении, вынесено 599 постановления о назначении административного наказания. 122 дела о привлечении к административной ответственности направлены на рассмотрение в суды, по которым наложен 28 штрафов.

Общая сумма наложенных штрафов превысила 3 млн рублей.

В целом Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в 2016 году осуществляло надзор за 810 общеобразовательными учреждениями, в которых обучаются 235 154 человека.