В Калининграде закрыли бесплатную парковку у КДЦ

Как сообщают автомобилисты, заезд на территорию огородили лентой, перед которой установлен знак «Проезд запрещён».

Ранее стало известно, что власти решили сделать парковку у КДЦ платной. Аукцион на проведение работ выиграла компания AEL-RTS из Нижнего Новгорода. Стоимость контракта составила 3,61 млн рублей. Подрядчик должен будет установить систему платного паркинга, провести электроснабжение и обустроить территорию.