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17:27 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде закрыли бесплатную парковку у КДЦ

С марта в Калининграде закрыли бесплатную парковку у КДЦ, на пересечении площади Победы и Советского проспекта.

Источник: Калининград.Ru

Как сообщают автомобилисты, заезд на территорию огородили лентой, перед которой установлен знак «Проезд запрещён».

Ранее стало известно, что власти решили сделать парковку у КДЦ платной. Аукцион на проведение работ выиграла компания AEL-RTS из Нижнего Новгорода. Стоимость контракта составила 3,61 млн рублей. Подрядчик должен будет установить систему платного паркинга, провести электроснабжение и обустроить территорию.

Как сообщали в пресс-службе администрации Калининграда, стоянку на 56 мест планируют открыть в апреле. Бесплатно оставлять автомобили смогут только клиенты МФЦ.

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