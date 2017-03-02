В Калининграде закрыли бесплатную парковку у КДЦ
С марта в Калининграде закрыли бесплатную парковку у КДЦ, на пересечении площади Победы и Советского проспекта.
С марта в Калининграде закрыли бесплатную парковку у КДЦ, на пересечении площади Победы и Советского проспекта.
Как сообщают автомобилисты, заезд на территорию огородили лентой, перед которой установлен знак «Проезд запрещён».
Ранее стало известно, что власти решили сделать парковку у КДЦ платной. Аукцион на проведение работ выиграла компания
Как сообщали в