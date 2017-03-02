Директор детсада, проверенного премьером, подала в отставку

«Управление подчеркивает, что ранее представители примэрии и Центра общественного здоровья уже обращали внимание директора на несоблюдение санитарно-ветеринарных норм в организации процесса питания детей», — говорится в сообщении ведомства.

В среду премьер-министр Молдовы Павел Филип посетил детский сад № 59 и остался недоволен условиями хранения пищевых продуктов. Глава кабмина лично убедился в том, что на складах дошкольных учреждений хранятся просроченные продукты и фрукты не самого лучшего качества.

В связи с этим он сообщил, что руководители Центра общественного здоровья Молдовы и Агентства продовольственной безопасности республики могут быть отправлены в отставку.