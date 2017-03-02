Российские врачи перечислили основные проблемы при назначении обезболивающиих

В распоряжении «Ленты.ру» оказались результаты опроса врачей и пациентов по эффективности обезболивания, подготовленного к закрытому заседанию Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве, прошедшему 1 марта с участием вице-премьера Ольги Голодец.

Уголовного преследования при неправильном назначении наркотических анальгетиков боятся 70 процентов врачей, административного — 62 процента. На сложность действующего законодательства посетовали 82 процента респондентов, а 73 процента — на информированность о происходящих в нем изменениях.

Врачи отметили также чрезмерное количество бюрократических процедур при назначении наркотических препаратов. Для 39 процентов врачей наибольшую сложность представляет сбор подписей и печатей на рецепте. Еще одним серьезным барьером на пути своевременного и качественного обезболивания 74 процента медработников назвали излишнюю бумажную работу в виде всевозможных запросов и отчетов.

Что касается пациентов, 50 процентов из них отмечают, что назначенные лекарства не помогают. 47 процентов признались, что для снятия болевого синдрома вынуждены были вызывать «скорую».

О том что врач призывает больных терпеть боль сообщили 32 процента опрошенных. Еще 43 процента рассказали, что медработники часто не верят им в случаях, когда назначенный прежде препарат не действует или перестал помогать.

На длинные очереди при получении обезболивающих препаратов пожаловались 41 процент больных. 20 процентов указали на недоступность обезболивания в праздники и во время отпуска лечащего доктора. Также среди проблем оказались сложная процедура записи к врачу (33 процента) и отсутствие препарата в аптеках (21 процент).

Опрос проводился в феврале 2017 года среди 118 врачей из 37 регионов России и 249 пациентов и их близких из 47 регионов.