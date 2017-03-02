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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Матвиенко выдвинули в почетные граждане Петербурга

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попала в список кандидатов на присвоение звания почетного гражданина Санкт-Петербурга. За звание также могут побороться, в частности, патриарх Кирилл, режиссер Александр Сокуров, балетмейстер Борис Эйфман, певица Эдита Пьеха, а также математик Марк Башмаков.

Кандидатуру Матвиенко выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Союз ректоров вузов Петербурга, в свою очередь, предложил присвоить звание почетного гражданина Северной столицы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а союз концертных деятелей и общественное движение содействия развитию социальной сферы «Воля Петербурга» — певице Эдите Пьехе.

За почетное звание также могут побороться, в частности, режиссер Александр Сокуров, балетмейстер Борис Эйфман и математик Марк Башмаков.

Спикер петербургского ЗакСа отметил, что все кандидаты — замечательные люди, однако особо выделил Валентину Матвиенко, «самую известную женщину в мире», и патриарха, которого «любят миллионы православных».

Парламент города выберет двух новых почетных граждан Северной столицы перед Днем города, который отмечается 27 мая.

Звание «почетный гражданин Петербурга» присваивается за вклад в культуру, науку и экономику города. Получить его могут только те, кто прожили в Северной столице не менее десяти лет. В прошлом году звание присвоили гендиректору регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимиру Окрепилову и руководителю Санкт-Петербургской академической капеллы Владиславу Чернушенко.

Валентина Матвиенко занимала должность губернатора Санкт-Петербурга с сентября 2003-го по август 2011 года. В сентябре 2011-го стала председателем Совета Федерации.

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