Матвиенко выдвинули в почетные граждане Петербурга

За почетное звание также могут побороться, в частности, режиссер Александр Сокуров, балетмейстер Борис Эйфман и математик Марк Башмаков.

Кандидатуру Матвиенко выдвинула общественная организация «Жители блокадного Ленинграда». Союз ректоров вузов Петербурга, в свою очередь, предложил присвоить звание почетного гражданина Северной столицы патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а союз концертных деятелей и общественное движение содействия развитию социальной сферы «Воля Петербурга» — певице Эдите Пьехе.

Спикер петербургского ЗакСа отметил, что все кандидаты — замечательные люди, однако особо выделил Валентину Матвиенко, «самую известную женщину в мире», и патриарха, которого «любят миллионы православных».

Спикер петербургского ЗакСа отметил, что все кандидаты — замечательные люди, однако особо выделил Валентину Матвиенко, «самую известную женщину в мире», и патриарха, которого «любят миллионы православных».

Парламент города выберет двух новых почетных граждан Северной столицы перед Днем города, который отмечается 27 мая.

Звание «почетный гражданин Петербурга» присваивается за вклад в культуру, науку и экономику города. Получить его могут только те, кто прожили в Северной столице не менее десяти лет. В прошлом году звание присвоили гендиректору регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний Владимиру Окрепилову и руководителю Санкт-Петербургской академической капеллы Владиславу Чернушенко.