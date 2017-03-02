В ростовском супермаркете среди хинкали бегала мышь
Необычную находку обнаружили посетители одного из ростовских супермаркетов в холодильнике с замороженными полуфабрикатами.
Необычную находку обнаружили посетители одного из ростовских супермаркетов в холодильнике с замороженными полуфабрикатами.
На записи, которую горожане разместили в интернете, видно, как живая мышь свободно бегает между упаковками с хинкали.
Как животное попало туда и понесет ли администрация магазина ответственность за нарушение санитарных норм — неизвестно.