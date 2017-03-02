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15:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В ростовском супермаркете среди хинкали бегала мышь

Необычную находку обнаружили посетители одного из ростовских супермаркетов в холодильнике с замороженными полуфабрикатами.

На записи, которую горожане разместили в интернете, видно, как живая мышь свободно бегает между упаковками с хинкали.

Как животное попало туда и понесет ли администрация магазина ответственность за нарушение санитарных норм — неизвестно.

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