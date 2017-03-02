Житель Воронежской области организовал свалку чёрных металлов рядом с домами

Стоянка для двух десятков неисправных автомобилей, место сбора уже распиленных холодильников и других жестянок образовались прямо при въезде в хутор. Рядом, через пару дворов, находится детская площадка.

В первую очередь говорят селяне, они обеспокоены за безопасность своих детей. Внешний вид села тоже страдает. Тем более, что от самих жителей местные власти требуют соблюдения чистоты.

Марья Гриднева, глава Нижнеикорецкого сельского поселения:

«С населением не то, что боремся — ведём целую войну. Потому что с правилами благоустройства возле домов должен быть порядок. И последнее обещание этой семьи, что в течение недели наведёт там полный порядок. Посмотрим. В противном случае, будем применять меры административного наказания».