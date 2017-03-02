Фестиваль «Хоперские байки» впервые пройдет в Воронежской области

Фестиваль «Хоперские байки» впервые состоится в Новохоперском районе осенью 2017 года, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в Хоперском государственном заповеднике в четверг, 2 марта. Фестиваль пройдет на центральной площади Новохоперска.

На мероприятие съедутся жители шести регионов России, по которым протекает река Хопер. Фестиваль проведут в рамках Года экологии.

— Планируем монтаж и установка тематических площадок. Представители соседних областей — Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской — смогут познакомить гостей с особенностями своего быта, природы, культуры, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» специалист заповедника Анна Давыденко.

Частью подготовки к фестивалю станет выпуск электронного сборника о реке Хопер и Прихоперье. В него войдут фотоиллюстрации, названия географических объектов и связанные с Хопром байки.

— Мы ждем от земляков интересные истории, легенды, мифы. Может, кто-то вспомнит уникальный случай или происшествие, — пояснила Анна Давыденко.

Материалы просят присылать на электронную почту отдела экопросвещения Хоперского заповедника ekopros_hoperzap@mail.ru с пометкой «Хоперские байки».