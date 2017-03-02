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18:46 (мск), источник: Фонтанка

На «Красный Бор» нужно больше денег

Комитету по природопользованию Петербурга потребовались дополнительные средства.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Помимо уже полученного 1 млрд 475 млн рублей необходимо еще более трети миллиарда, большую часть из которых направят на полигон «Красный Бор» и перебазирование природоохранного флота в Горскую.

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Как сообщает 2 марта пресс-служба комитета, сумма необходимых дополнительных средств составляет 388 млн 393 тыс.рублей. На гидротехнические сооружения, аварийно-восстановительные работы, инженерные изыскания и закупку илососа для «Красного Бора» потратят 186 миллионов. В пресс-службе комитета уточнили, что вышеупомянутые работы могут проводиться и без лицензии, которой полигон лишился накануне.

Другая значительная статья расходов — перебазирование природоохранного флота (например, судов по очистке от нефтепродуктов ГУП «ПИЛАРН») на площадку в Горской. На это, по подсчетам специалистов комитета, надо около 70 миллионов рублей.

В 2017 году более тысячи водоемов города перешли в ведение комитета по природопользованию, так как муниципальные образования решением Уставного суда теперь не участвуют в их очистке. На это требуется 20 миллионов. Аналогичная сумма нужна на разработку проектной документации к строительству нового ледокола.

Представители комитета объяснили потребности профильной комиссии Законодательного собрания и получили единогласное согласие депутатов-членов комиссии.

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