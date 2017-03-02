На «Красный Бор» нужно больше денег
Комитету по природопользованию Петербурга потребовались дополнительные средства.
Комитету по природопользованию Петербурга потребовались дополнительные средства.
Помимо уже полученного 1 млрд 475 млн рублей необходимо еще более трети миллиарда, большую часть из которых направят на полигон «Красный Бор» и перебазирование природоохранного флота в Горскую.
Как сообщает 2 марта
Другая значительная статья расходов — перебазирование природоохранного флота (например, судов по очистке от нефтепродуктов ГУП «ПИЛАРН») на площадку в Горской. На это, по подсчетам специалистов комитета, надо около 70 миллионов рублей.
В 2017 году более тысячи водоемов города перешли в ведение комитета по природопользованию, так как муниципальные образования решением Уставного суда теперь не участвуют в их очистке. На это требуется 20 миллионов. Аналогичная сумма нужна на разработку проектной документации к строительству нового ледокола.
Представители комитета объяснили потребности профильной комиссии Законодательного собрания и получили единогласное согласие