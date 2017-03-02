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15:59 (мск), источник: ТАСС

Школьники устроили фотосессию в Храме-на-Крови в Екатеринбурге

По данным местных СМИ, ученики одной из гимназий города также украли из раздевалки священников одежду и крест с алтаря. Полиция проводит проверку.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Школьники устроили фотосессию в украденной у священников одежде в Храме-на- Крови в Екатеринбурге, сообщили жители города в социальной сети «ВКонтакте». Эту информацию корреспонденту ТАСС подтвердил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По данным местных СМИ, ученики 10-го класса одной из гимназий города украли из раздевалки священников одежду и крест с алтаря, подменив его на гаечный ключ, после чего устроили фотосессию.

«По данному факту сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, по итогам которой будет принято соответствующее решение, а также необходимые меры реагирования профилактического характера как в отношении учеников 10-го класса, так и их законных представителей и учебного заведения», — сказал он, уточнив что из храма ничего не пропало.

В пресс-службу Екатеринбургской епархии информация о произошедшем не поступала. «По этому вопросу необходимо обращаться в правоохранительные органы», — сказали в пресс-службе.

Позиция священников и психологов.

По словам иеромонаха Русской православной церкви, клирика Иваново-Вознесенской епархии, церковного публициста Макария (Маркиша), подростки за фотосессию в храме должны понести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

«У математиков принято обобщить любой вопрос, после чего они находят уверенный ответ. Так же и с инцидентами, которые в последнее время происходят в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Подростков толкает на такие поступки грех, и ничего тут нового не придумаешь. Наказывать за такие проступки стоит в рамках действующего законодательства», — сказал священнослужитель.
В свою очередь уральский психолог Иван Каранух отмечает, что наказывать строго школьников за фотосессию в храме не стоит.

«Подростки ищут славы в интернете и только привыкают к нему. На пути к славе они совершают массу ошибок. Интернет для школьников — идеальная площадка, чтобы показать себя, доказать, что они лучшие и впереди всех. Наказание ничего не даст, так как это явление носит массовый характер, и нам надо думать, как воспитать детей, а не наказывать их, как бандитов», — сказал психолог.

Он добавил, что уральские подростки не представители криминального мира и с ними нужно работать, а не сажать за такие проступки, как фотосессия в Храме-на-Крови.

Инциденты в Храме-на-Крови

В начале августа 2016 года блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В октябре 2016 года Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Как выяснили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, но Свердловский областной суд отклонил апелляцию.

19 января блогеру было предъявлено новое обвинение по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Поводом стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой. Позже Соколовский подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В настоящее время по решению суда он находится под домашним арестом, домашний арест блогера продлен до 14 августа 2017 года. Следующее судебное заседание назначено на 13 марта 2017 года.

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