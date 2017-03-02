В Башкирии за февраль выпало две месячные нормы осадков

По республике начало года при активных циклонических процессах выдалось снежным, отмечают специалисты. Также как и в январе, в феврале количество осадков значительно превысило норму. Выпало 190 процентов от месячной нормы снега. Больше всего осадков зарегистрировали метеостанции Кумертау, где выпало 367 процентов от месячной нормы, и Белорецк (337 процентов). В крайних северных районах республики на метеостанциях Емаши и Аскино количество осадков было близким к норме, 87−93 процента. В Зауралье на метеостанции Акъяр количество осадков составило 113 процентов от нормы.

В Уфе по сравнению с прошедшим январем осадков было меньше. Если в январе на метеостанции Уфа-Дема выпало 205 процентов месячной нормы снега, то в феврале — 188 процентов.

«В целом рекордов по выпадению снега в феврале не наблюдалось. За последние 20 лет это четвертый снежный февраль, — рассказали в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. — Первенство удерживает февраль 2008 года с количеством осадков 248 процентов от нормы, в 2001 году выпало 244 процента, а в 2007 году — 232 процента».

Гидрометцентр России прогнозирует, что в марте количество осадков на территории региона ожидается около или выше нормы (норма 20−40 мм).