«Не люблю, когда запрещают»: изменилось ли отношение подростков к курению

Дарина 16 лет, учится в 9-м классе «Первый раз я попробовала сигареты в 15 лет: предложили в компании — и я согласилась. Сначала не затягиваясь, потом затянулась и почувствовала, будто что-то расплывается по легким. Еще помню неприятные ощущения в горле, но, мне кажется, это у всех в первый раз, потом проходит. Какое-то время я курила, потому что курили другие, затем это переросло в привычку, и я курила, потому что мне понравилось. Выкуривала пачку в день, всегда могла свободно купить сигареты.

Так было полтора года, и я бросила. Начались проблемы с сердцем: раньше могла практически бегом подняться на 17-й этаж, а теперь пешком еле-еле на 7-й поднимаюсь.

Среди моих друзей курят многие. Но мне совершенно неважно, курит человек или нет, — это его дело. Мой молодой человек курит, и я не собираюсь ему это запрещать; вообще не люблю, когда кто-то что-либо запрещает. Подросткам кажется, что это круто, если ты куришь, ты авторитет. Но когда напрямую задаешь вопрос «Зачем?», в ответ получаешь либо молчание, либо твой собеседник уходит от ответа. Я тоже могу за компанию покурить, возможно, что-то к этому влечет, не знаю.

Глеб 16 лет, учится в 10-м классе «Я сначала попробовал электронную сигарету, потом обычную. В принципе ничего особенного — просто стал курить за компанию с друзьями, за три года все переросло в привычку. Я не собираюсь сейчас бросать: у меня много проблем с ЕГЭ, нагрузки, а это расслабляет. Да и курю я 2−3 сигареты в день. Вообще, курение для меня не больше чем две минуты релакса».

Петя 16 лет, учится в 10-м классе «Сейчас курить немодно — все вейперы кругом. Ну хотя, ладно, не все, но большинство все-таки парит.

Вейпинг у меня всегда ассоциировался с хип-хопом, а я себя отношу больше к рок-культуре, лучше даже сказать, к панк-культуре и не встречал ни одного парящего панка.

Я курю с 2015 года: друг дал попробовать, я почувствовал расслабление; со временем это чувство стало слабее. Да и не скажу, что мне это сильно понравилось: начал, потому что друзья курят. Для меня же курение — это некий индивидуализм, способ выделиться из того, что модно и популярно. Я не особо боюсь, что меня засекут с сигаретой, потому что в первую очередь, если уж ты и куришь, то для себя. Я светиться в любом случае не люблю. Да и чего бояться? От родителей люлей я не получу — в 15 лет мама нашла сигареты в куртке. Был, конечно, скандал, звонки папе и так далее. Тогда я сказал, что брошу, но в итоге не бросил и решил сказать все как есть.

Какие-то новые ограничения — это бред, примерно как запрет продажи газировки несовершеннолетним. Государство может только предупредить, что это вредно, но у человека всегда должен оставаться выбор.

Эффективнее давать наглядные предупреждения — здорово, если бы на пачках появилась статистика смертей от никотина, а не просто картинки, как сейчас. Но мне все-таки кажется, что нужно для начала справиться с алкоголизмом. Я знаю много спившихся среди знакомых и родителей друзей.

Никита 16 лет, учится в 10-м классе «Еще в детстве я смотрел на курящих людей и дал себе обещание, что никогда не буду курить, но этой зимой мне захотелось попробовать. Из моих друзей 15−17 лет курят больше половины. За границей табачные изделия стоят в несколько раз дороже, чем у нас, наверное, там нет таких проблем с курением. Цивилизованные страны давно преодолели этап, когда много граждан потребляли никотин. Мне кажется, если бы у нас подняли цены или вообще убрали бы сигареты из магазинов, это бы частично решило проблему».

Данила 14 лет, учится в 8-м классе «После того как мой дед умер от рака, я твердо решил, что не буду курить. Я никому ничего не советую, это их выбор, им с этим жить. Сам предпочитаю читать, играю на гитаре и барабанах, качаюсь. Однако курящих подростков сейчас все равно больше, чем тех, кто пропагандирует здоровый образ жизни, несмотря на кажущуюся популярность явления. Это все влияние старших. Даже в моем возрасте есть ребята, которые пьют алкоголь, и со временем их становится все больше: кто-то зовет своих друзей, те — своих и так далее. Знаю тех, кто уже в шестом классе пьет. Не раз слышал о тусовках для 6−7-х классов. У них есть постоянные места, где они встречаются. Главное, что им не нужно покупать или кого-то просить: они просто крадут алкоголь из магазина. Что касается курения, никто из взрослых вообще никак не влияет на подростков. В школе всем вообще по фигу, что ты делаешь. Учителя иногда могут даже вместе с учениками курить рядом.

Я захожу в школьный туалет на перемене и постоянно вижу, как кто-то курит, кто-то вейпит, кто-то насваем закидывается. Не раз видел даже, как сексом занимаются.

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Даша 16 лет, учится в колледже «Я всегда хорошо рисовала, поэтому в школе постоянно приходилось делать плакаты, в том числе о вреде курения. У нас довольно серьезно относились к проблеме: проводили специальные дни здоровья, приходили специалисты — их вроде бы наркологами называют, — рассказывали о вреде курения, и не только табака. Лекции были невероятно нудными, да и смысла в них никакого — ведь каждый второй пробовал курить. Бороться с курением так, как это сейчас делают, неэффективно. Для меня курение — это часть образа жизни. Сначала это было баловством: мы с одноклассницами думали, раз взрослые курят, значит, это нормально. Потом, классе в 8−9-м я связалась с плохой компанией и снова начала курить: ребята говорили, если все курят, то и я должна. Сейчас я с ними не общаюсь, но привычка осталась.

Я бы, наверное, бросила, но всегда находится человек, с кем можно покурить за компанию.

Что о детском курении говорят взрослые Михаил Фомкин Методист в Департаменте образования, бывший учитель географии в школе № 1286 «Какого-то перелома в отношении к курению со времени моего обучения — а я закончил в 2005-м — не произошло. Курят многие, несмотря на довольно строгий запрет на курение в здании и на территории школы. Курят за территорией, хотя я несколько раз отлавливал в туалете парней с вейпом. В школе, где я работал, полный запрет ввели в 2011-м, затем произошла реорганизация, в результате которой несколько школ были объединены в холдинг, и я слышал, что в других школах этот запрет воспринимали с трудом: были проблемы с некоторыми учителями, которые курили раньше в здании. То есть резкого изменения отношения из-за федерального закона не произошло. Популяризация здорового образа жизни тоже несильно повлияла: ребята могут ходить в тренажерный зал, заниматься спортом и при этом курить. Закон скорее повлиял на повадки посетителей кафе и ресторанов.

Вообще, вопрос курения среди подростков сводится к тому, почему они вообще решили попробовать и почему получили такую возможность, откуда достали сигареты.

И здесь много факторов: обстановка в школе, отношения с учителями, отсутствие реальных мер по запрету продажи сигарет несовершеннолетним, отношения с родителями, отсутствие среды — городской, например, — в которой нельзя курить, и так далее. Это вопрос социальный, далеко выходящий за рамки школы. Вообще, я думаю, понимание, что курение вредит здоровью, есть у каждого человека, начиная с малого возраста. Для меня, когда я учился в 10-м классе, это было вопросом статусности. Мне казалось, что у сигарет красивые пачки, что процесс с эстетической точки зрения привлекателен, потому что, кажется, вон те ребята, которые курят, чем-то лучше, чем ты, потому что условный Курт Кобейн курил. От отсутствия рекламы и сигарет в фильмах наверняка есть какая-то польза. Я не знаю, насколько уместно такое сравнение, но мне нравится пример с электричками: сейчас появляются новые, чистые составы со сквозными тамбурами. Вот там, на микроучастке, создана среда, в которой удалось перебороть более чем полувековую традицию курения в тамбурах. Школа — и общество в целом — более сложный организм, нежели электричка, но создавать такую среду вокруг себя необходимо".

Татьяна Минина Маркетолог, мать 16-летней девочки «Мне кажется, курение среди подростков сейчас не в моде — по крайней мере судя по друзьям моего ребенка. Никто из этих ребят не курит, потому что им есть чем заняться и куда сходить. Сейчас тот же компьютер может настолько сильно затянуть детей, что им некогда будет курить. Компьютерные игры, как мне кажется, хорошая альтернатива. К тому же СМИ сейчас активно популяризируют здоровый образ жизни — тренд в сторону снижения подросткового курения очевиден. Курение для подростков, вероятно, некий способ психологической защиты, желание стать или казаться старше. А может быть, это следствие слабости или кучи свободного времени. На мой взгляд, если у подростка есть внутренний стержень, свой собственный взгляд на жизнь, то в меньшей степени он подвержен стадному чувству.

Уверена, что моя дочь не курит, потому что в семье никто не курит, хотя мы никогда агрессивно не обсуждаем курящих.