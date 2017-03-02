Ученые объяснили неприязнь к скрежету ногтей по стеклу

Также исследователи показали, что реакция организма на подобные раздражители отличается от реакции на другие звуки, вызывающие отвращение. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology. В испанском языке существует слово grima, которое описывает реакцию на такие звуки, как скрип мела по доске или царапанье вилкой по тарелке. Психологи уже много лет пытаются объяснить природу этого ощущения, однако она до сих пор остается не до конца изученной.

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Так, некоторые работы показывают, что подобные звуки попадают в диапазон от 2000 до 4000 герц, в котором наше ухо чувствительнее всего, что и вызывает сильную реакцию. В исследовании, которое получило Шнобелевскую премию в 2006 году, говорится, что частоты, провоцирующие появление grima, очень схожи с частотами сигнала тревоги у шимпанзе, поэтому наша реакция обусловлена эволюционно. Также известно, что подобные звуки повышают активность миндалевидного тела — области мозга, часто связанной с переживанием страха. Авторы новой работы решили изучить, как люди характеризуют grima, а также сравнить, отличается ли реакция людей на звуки, вызывающие grima и вызывающие отвращение. Сначала они попросили 116 испаноязычных студентов рассказать, что для них значит grima. Среди наиболее популярных ответов было «неприятное ощущение», «дрожь», «звуки» и «отвращение», а самыми популярными стимулами оказались скрежет ножа или вилки по стеклу, скрип мела по доске, а также царапанье предметами по поверхности (как звук, так и физическое ощущение). Ближайшей к grima эмоцией, по словам участников, было отвращение.

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Затем психологи попросили 37 добровольцев из Великобритании и Германии, у которых в языке нет аналога для grima и которые соотносят это чувство с отвращением, прослушать несколько групп звуков. Среди них были те, что вызывают отвращение (рвота), удовольствие (смех), неприятное ощущение (крик) и grima. Выяснилось, что при прослушивании grima-звуков сердцебиение человека сначала слегка замедляется, а затем резко ускоряется, перед тем как вернуться к норме через шесть секунд. При прослушивании неприятных или вызывающих отвращение записей сердце участников реагировало иначе: пульс замедлялся более резко, а ускорялся, наоборот, медленнее. При этом электропроводность кожи, которую связывают с эмоциональным возбуждением, оставалась во всех трех случаях одинаковой. По мнению ученых, такие результаты показывают, что grima-звуки, в отличие от звуков, связанных с отвращением и неприязнью, в меньшей степени побуждают человека к защите, однако заставляют его приготовиться к действиям.