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15:45 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске утвердили 27 гостевых маршрутов

К ним будут предъявляться особые требования в части рекламных мест, вывесок, состояния придомовых территорий и фасадов.

Источник: Reuters

В Челябинске утвердили перечень гостевых маршрутов города — в список попали 27 улиц и дорог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее постановление городской администрации.

Так, гостевыми стали большинство центральных улиц города — Кирова, Красная, Энгельса, Воровского, Свободы, Цвиллинга, Свердловский проспект. Также в перечень вошли улица Университетская Набережная, Комарова, Героев Танкограда автодорога в аэропорт от кольцевой развязки до аэровокзала и другие.

Полный список можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее анонсировалось, что к утвержденным гостевым маршрутам будут предъявляться особые требования по рекламным местам, вывескам, состоянию придомовых территорий и фасадов.

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