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18:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы называли своих детей Василиса, Ролан, Аливия, Руслана, Мирра

(Город Казань KZN.RU, 2 марта). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 272 малышей: 135 мальчиков и 137 девочек. Всего в городе в феврале оформлено 1576 свидетельств о рождении.

Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 41 год, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 45 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 840 граммов, а максимальный — 4840 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Самира, Ролан, Василиса, Тимур, Богдан, Залина. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Аливия, Руслана, Расим, Мирра, Лев, Леонтий, Савва, Игнат, Радмира.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 158 пар. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху — 17. Возраст самого взрослого жениха недели — 83 года, самой взрослой невесты — 55 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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