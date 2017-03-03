Разработчики показали возможности робота Minitaur на бездорожье

В конструкции ног двуногих и четвероногих роботов, как правило, используется несколько сочленений и предусмотрены различные пружинящие или эластичные элементы. Такой подход позволяет поглощать ударные нагрузки на всю конструкцию при передвижении.

Ноги напрямую подсоединены к электродвигателям с обратной связью, благодаря чему Minitaur распознает поверхности с разными характеристиками и адаптирует под них походку. Кроме того, прямой привод ног позволяет роботу совершать быстрые и сложные движения — например, открывать двери за ручку или ползти по сетке-рабице.

В опубликованном ролике Minitaur взбирается на травянистый склон с 32-градусным уклоном, запрыгивает четырьмя ногами одновременно на 25-сантиметровую плиту и передвигается по крупным камням. Затем робот демонстрирует прыжок через 55-сантиметровое препятствие, а после приземления встает на ноги.

Кроме того, на видеозаписи показано преодоление бордюра, «приседание» для прохода под препятствием, ходьба по льду и снегу, а также кратковременный бег на двух ногах.

Кроме того, на видеозаписи показано преодоление бордюра, «приседание» для прохода под препятствием, ходьба по льду и снегу, а также кратковременный бег на двух ногах.

Интересно, что в конце ролика показан более крупный четырехногий робот. Второй робот, судя по конструкции, представляет собой увеличенную версию Minitaur, однако о его характеристиках ничего не сообщается.

Ghost Robotics представила коммерческую версию Minitaur в 2016 году. Робот весит шесть килограммов, может переносить груз весом до трех килограммов, прыгает в высоту на 48 сантиметров и развивает скорость до двух метров в секунду. Заряда бортового аккумулятора хватает на 20 минут. После начала серийного производства разработчики планируют продавать устройства по цене около 1500 долларов.

Своими шагающими роботами также известна компания Boston Dynamics, принадлежащая Alphabet. Четвероногий робот Spot был испытан военными в 2015 году, а годом позже компания представила его модифицированную версию SpotMini с манипулятором, напоминающим шею. Также Boston Dynamics недавно представила робота на колесах Handle, который способен совершать сложные динамические движения — например, съезжать по ступенькам.

Николай Воронцов