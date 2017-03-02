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15:55 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде откроется визовый центр Испании

В Нижнем Новгороде оператор BLS International Services 3 марта откроет визовый центр Испании. Об этом сообщает Генеральное консульство Испании в Москве.

Организация будет работать 09:00 до 16.00 на улице Керченская, в доме № 13, где находится Бизнес-центр «Время».

Ее открывает частная фирма — новый оператор испанских виз BLS International Services, с которым заключил договор МИД Испании.

Напомнив, выдача испанских виз в Нижнем Новгороде прекратилась в октябре 2016 года, так как МИД разорвал сотрудничество с оператором VFS Global.

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