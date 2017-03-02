В Нижнем Новгороде откроется визовый центр Испании
В Нижнем Новгороде оператор BLS International Services 3 марта откроет визовый центр Испании. Об этом сообщает Генеральное консульство Испании в Москве.
В Нижнем Новгороде оператор BLS International Services 3 марта откроет визовый центр Испании. Об этом сообщает Генеральное консульство Испании в Москве.
Организация будет работать 09:00 до 16.00 на улице Керченская, в доме № 13, где находится
Ее открывает частная фирма — новый оператор испанских виз BLS International Services, с которым заключил договор МИД Испании.
Напомнив, выдача испанских виз в Нижнем Новгороде прекратилась в октябре 2016 года, так как МИД разорвал сотрудничество с оператором VFS Global.