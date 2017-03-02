Израильские ученые изобрели пластырь от мигрени

Разработка представляет собой небольшое плоское беспроводное устройство, крепящееся к коже плеча. Электроды раздражают нервные окончания в коже и тем самым активируют в головном мозге внутренний механизм регуляции хронической боли. В результате болевые ощущения во время приступа мигрени блокируются.

Как пояснил ведущий автор Дэвид Ярницки (David Yarnitsky), интенсивность электрических импульсов пластыря можно регулировать с помощью специального приложения для смартфона. Для этого предусмотрено четыре режима интенсивности. Электростимуляция кожи, с одной стороны, не должна причинять боль руке, а с другой стороны должна быть достаточной для того, чтобы ослабить болевые ощущения в голове или снять приступ вообще.

Ярницки и его коллеги испытали свою разработку на 71 пациенте с мигренью. Все участники ежемесячно переживали от двух до восьми приступов мигрени в месяц и не принимали никаких лекарств от этой болезни по крайней мере в течение двух месяцев до начала исследования. Участники прикрепляли пластырь к плечу сразу после того, как чувствовали приближение приступа. Пластырь должен был оставаться на коже в течение 20 минут, а после его открепления участникам два часа не разрешалось принимать никаких лекарств. При этом устройство было запрограммировано так, что в случайном порядке испускало либо «плацебо"-импульсы, имитирующие настоящие, либо действительно проводило электростимуляцию кожи в одном из четырех режимов.

В ходе испытаний пластырь был применен при почти 300 приступах мигрени. В итоге у 64% участников спустя два часа после использования пластыря на трех самых интенсивных режимах стимуляции болевые ощущения снизились наполовину. Для сравнения, при плацебо-стимуляции такой же эффект наблюдался лишь у 26% участников. При этом 30% из тех, кто получал самую сильную стимуляцию, не испытывали боли вообще (при плацебо-стимуляции таких насчитывалось всего 6%).

Как отметил Ярницки, по своей эффективности пластырь не уступает современным триптановым препаратам от мигрени, но у него полностью отсутствуют побочные эффекты лекарств. Он рассчитывает вскоре начать еще одно клиническое испытание своей разработки, в котором примут участие 200 пациентов, а также надеется, что уже в 2018 году устройство получит одобрение Управления по безопасности продуктов и лекарств США и выйдет на американский рынок.

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