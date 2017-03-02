Стало известно, кто из омских депутатов обеспечивал своим родственникам круизы в рабочее время

Специалисты считают, что некоторые случаи требуют уголовно-правовой оценки.

Прокуратура выяснила, что некоторые народные избранники позволяли своим помощникам тратить рабочие часы на отдых за рубежом, и в это время им начислялась зарплата из бюджета за якобы трудовые будни. Интересный нюанс в том, что помощниками этих депутатов оказались их жены и сыновья.

В частности, единоросс Дмитрий Лицкевич закрывал глаза на то, что его супруга отдыха в рабочее время в Сочи. Сын единоросса Николая Чиракова в разгар трудовых будней был во Вьетнаме. Сын коммуниста Николая Коломейца, получая своевременную зарплату, побывал в Арабских Эмиратах. Лишился помощника и депутат от КПРФ Юрий Тюленев. Имена родственников-помощников не разглашаются.

Прокурор города Омска Алексей Полубояров внес в Совет представление с требованием принять меры по устранению нарушений. Кроме того, будет решаться вопрос о возмещении причиненного бюджету ущерба. Материалы проверки будут направлены в следственные органы. Ситуация находится на особом контроле в прокуратуре города Омска.

Сумма ущерба сейчас подсчитывается. Отметим, что согласно поправкам к Федеральному закону о противодействии коррупции родственники госслужащих не могут находиться в подчинении у своих супругов, родителей и детей.