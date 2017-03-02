Стало известно, кто из омских депутатов обеспечивал своим родственникам круизы в рабочее время
Напомним, прокуратура Омска выявила многочисленные грубые факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского Совета.
Напомним, прокуратура Омска выявила многочисленные грубые факты неправомерного расходования бюджетных средств депутатами Омского городского Совета.
Специалисты считают, что некоторые случаи требуют
Прокуратура выяснила, что некоторые народные избранники позволяли своим помощникам тратить рабочие часы на отдых за рубежом, и в это время им начислялась зарплата из бюджета за якобы трудовые будни. Интересный нюанс в том, что помощниками этих депутатов оказались их жены и сыновья.
В частности, единоросс Дмитрий Лицкевич закрывал глаза на то, что его супруга отдыха в рабочее время в Сочи. Сын единоросса Николая Чиракова в разгар трудовых будней был во Вьетнаме. Сын коммуниста Николая Коломейца, получая своевременную зарплату, побывал в Арабских Эмиратах. Лишился помощника и депутат от КПРФ Юрий Тюленев. Имена
Прокурор города Омска Алексей Полубояров внес в Совет представление с требованием принять меры по устранению нарушений. Кроме того, будет решаться вопрос о возмещении причиненного бюджету ущерба. Материалы проверки будут направлены в следственные органы. Ситуация находится на особом контроле в прокуратуре города Омска.
Сумма ущерба сейчас подсчитывается. Отметим, что согласно поправкам к Федеральному закону о противодействии коррупции родственники госслужащих не могут находиться в подчинении у своих супругов, родителей и детей.