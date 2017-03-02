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17:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Мокрый снег и морось прогнозируют синоптики казанцам

(Город Казань KZN.RU, 2 марта). 3 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег и морось.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В ночь на пятницу в столице РТ прогнозируется южный, умеренный ветер. Минимальная температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов. Днем 3 марта погодные условия сохранятся, воздух прогреется до 1−3 градусов выше нуля. В отдельных районах слабый гололед.

В субботу, 4 марта в целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Начиная с западных районов осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабая метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью от минус 4 до 1 градуса тепла, днем термометры покажут до плюс 4. На дорогах местами сильная гололедица, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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