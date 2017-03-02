Мокрый снег и морось прогнозируют синоптики казанцам
(Город Казань KZN.RU, 2 марта). 3 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег и морось.
(Город Казань KZN.RU, 2 марта). 3 марта в Казани ожидается облачная, с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег и морось.
В ночь на пятницу в столице РТ прогнозируется южный, умеренный ветер. Минимальная температура воздуха составит от нуля до минус 2 градусов. Днем 3 марта погодные условия сохранятся, воздух прогреется до 1−3 градусов выше нуля. В отдельных районах слабый гололед.
В субботу, 4 марта в целом по Татарстану ожидается облачная, с прояснениями погода. Начиная с западных районов осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах слабая метель. Ветер южный,