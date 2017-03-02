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16:35 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области пройдет молодежная акция «Россия — Крым: вместе навсегда!»

18 марта в Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В преддверии одной из самых молодых, но важных для истории нашей страны даты — Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией молодежные организации Самарской области выступили с инициативой о проведении на территории Самарской области молодежной акции «Россия — Крым: вместе навсегда!».

Молодежная акция призвана консолидировать студенческое сообщество с целью укрепления гражданской активности и развития национального самосознания молодежи.

Основная идея акции предусматривает участие представителей образовательных организаций Самарской области (вузов, ссузов и других) в ярком творческом послании молодежи Крыма и Севастополя от самарского студенчества.

С 15 февраля до 18 марта 2017 года на территории Самарской области в рамках молодежной акции проходит конкурс студенческих танцевальных коллективов. Отборочный тур пройдет 18 марта на площади имени В. В. Куйбышева в Самаре. Итогом станет исполнение всеми участниками молодежной акции Севастопольского вальса.

В этот день мероприятия, посвященные очередной годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, пройдут на множестве площадок Самары и Самарской области.

На площади Кирова состоится концерт, на площади Героев 21-й Армии — праздничное мероприятие «Крымская весна — весна надежды», на площадке у Дворца спорта легкой атлетики — спортивный праздник для дворовых команд «Мы вместе победим!». Жителей и гостей Самары ждут на праздничных мероприятиях у Дворца Спорта ЦСК ВВС, в сквере «Родина», в сквере Высоцкого, в сквере Устинова, на площади Росовского.

Также праздничные мероприятия пройдут в городах и районах Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.

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