В Нижегородской области пройдет «горячая линия» по безопасности продуктов
Нижегородцы смогут задать вопросы специалистам о продуктах питания.
Нижегородцы смогут задать вопросы специалистам о продуктах питания.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с 13 по 20 марта проведет «горячую линию» по вопросам безопасности пищевых продуктов, сообщили в
Вопросы можно будет задать в рабочее время по телефонам:
Нижегородцы смогут получить рекомендации по выбору продуктов питания, узнать о требованиях к продуктам и получить информацию о том, куда писать обращения, если в магазине обнаружены некачественные товары.