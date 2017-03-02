В Нижегородской области пройдет «горячая линия» по безопасности продуктов

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области с 13 по 20 марта проведет «горячую линию» по вопросам безопасности пищевых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопросы можно будет задать в рабочее время по телефонам: 8 (831) 436−78−25 или 436−78−31. Также можно будет связаться со специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» по телефонам: 8 (831) 213−82−84 , 433−02−52 (питание), 437−08−70, 213−82−84 (защита прав потребителей).

Нижегородцы смогут получить рекомендации по выбору продуктов питания, узнать о требованиях к продуктам и получить информацию о том, куда писать обращения, если в магазине обнаружены некачественные товары.