В Челябинской области начинает вещание новый региональный телеканал
На Южном Урале с 3 марта начинает вещание новый региональный телеканал «Челябинск 24», сообщили Накануне.RU в ГТРК «Южный Урал».
На Южном Урале с 3 марта начинает вещание новый региональный телеканал «Челябинск 24», сообщили Накануне.RU в ГТРК «Южный Урал».
Канал будет вещать на 24-й кнопке в кабельной сети оператора «Интерсвязь». Канал стартует с двух получасовых выпусков южноуральских «Вестей», которые будут идти ежедневно в 12.30 и 23.30. В дальнейшем на телеканале появятся аналитические, публицистические, познавательные, спортивные и другие программы.
Добавим, что телеканал «Челябинск 24» это проект ГТРК «Южный Урал» в соавторстве с каналом «Продвижение» и компанией «Интерсвязь».