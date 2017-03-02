В Челябинской области начинает вещание новый региональный телеканал

Канал будет вещать на 24-й кнопке в кабельной сети оператора «Интерсвязь». Канал стартует с двух получасовых выпусков южноуральских «Вестей», которые будут идти ежедневно в 12.30 и 23.30. В дальнейшем на телеканале появятся аналитические, публицистические, познавательные, спортивные и другие программы.

Добавим, что телеканал «Челябинск 24» это проект ГТРК «Южный Урал» в соавторстве с каналом «Продвижение» и компанией «Интерсвязь».