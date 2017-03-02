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17:33 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Хоперском заповеднике барсук проснулся на месяц раньше

Объектив фотоловушки заснял зверя.

В Хоперском государственном природном заповеднике одна из фотоловушек зафиксировала проснувшегося барсука и последующую активность лесной живности возле его норы, сообщила сотрудник Хоперского заповедника Анна Давыденко в четверг, 2 марта. Появление барсука у норы в конце февраля опровергает общепринятое мнение о сроках его спячки.

— Одна из постоянных точек наблюдения за животными — барсучий городок — принесла удачу. В конце февраля в объектив фотоловушки попался барсук, который вылез из норы, навел перед норой порядок — затоптал траву. Сразу к нему начали приходить гости. За несколько дней там побывали лисица, косуля, мыши, мелкие птицы, — рассказала Анна Давыденко.

Старший научный сотрудник Хоперского заповедника Наталия Марченко пояснила, что до появления фотоловушек хрестоматийные источники указывали первое появление барсука после зимы в конце марта-апреле.

— Но данные фотоловушки показали, что зверь просыпается раньше. Возникает вопрос и о том, почему окрестное зверье так и снует возле жилой выводковой норы, и уходит, когда нора пустеет. Остается загадкой, в какой момент барсук решил вернуться в нору, спал ли он здесь зиму или заселился только сейчас, ведь по осени и в начале зимы следов у норы видно не было. Чтобы ответить на все эти вопросы, в заповеднике решено пристально понаблюдать за барсучьим городком.

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