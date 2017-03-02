Предварительная программа мероприятий к 100-летию революции сформирована в Нижнем Новгороде
Предварительная программа мероприятий к 100-летию революции сформирована в Нижнем Новгороде. Список мероприятий предоставлен министерством культуры области.
Предварительная программа мероприятий к 100-летию революции сформирована в Нижнем Новгороде. Список мероприятий предоставлен министерством культуры области.
Согласно информации, программа мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Великой Октябрьской революции, включает экспозиции, творческие вечера и театрализованные программы.
Так, к юбилею революции в августе 2017 года в киноцентре «Орленок» откроется выставка киноплаката «Шедевры советского кино» (25 августа — 10 ноября), а также состоится показ программы лучших советских фильмов
Кроме того, на территории
С 25 октября в Русском музее фотографии откроется
В октябре на станции метро «Двигатель революции» запланировано выступление камерного хора «Нижний Новгород». Кроме того, в этом же месяце запланировано выступление хора внутри здания Московского вокзала. Музыканты будут исполнять мистерию Александра Скрябина «Предварительное действо». Вход для всех желающих будет свободным.
Также в течение октября и ноября хор даст серию концертов, на которых будет звучать цикл композитора Дмитрия Шостаковича «Десять поэм на стихи революционных поэтов». Концертные площадки: ГЦСИ «Арсенал», Нижегородская консерватория, Нижегородская филармония, а также детская музыкальная школа № 11 им. Мокроусова, расположенная в историческом здании, возле которого были организованы баррикады 1905 года.
НГХМ в октябре 2017 года планирует открыть выставку к 100-летию революции.
Как уточнили в минкульте, отдельного финансирования на проведение юбилейных мероприятий не предусмотрено.
Напомним, что в декабре 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке празднования 100-летия революции 1917 года в России.
СПРАВКА
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов. Праздновать 7 ноября стали сразу же; этот день отмечался в СССР как главный праздник страны — День Великой Октябрьской социалистической революции. При Иосифе Сталине окончательно оформился и праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление вождей на трибуне мавзолея, и военный парад на Красной площади. 21 июля 2005 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в закон «О днях воинской славы России». Среди памятных дат 7 ноября назван Днем Октябрьской революции 1917 года. В этот же день отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).