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17:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Предварительная программа мероприятий к 100-летию революции сформирована в Нижнем Новгороде

Предварительная программа мероприятий к 100-летию революции сформирована в Нижнем Новгороде. Список мероприятий предоставлен министерством культуры области.

Согласно информации, программа мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия Великой Октябрьской революции, включает экспозиции, творческие вечера и театрализованные программы.

Так, к юбилею революции в августе 2017 года в киноцентре «Орленок» откроется выставка киноплаката «Шедевры советского кино» (25 августа — 10 ноября), а также состоится показ программы лучших советских фильмов историко-революционной тематики (4—7 ноября).

Кроме того, на территории музея-заповедника «Щелоковский хутор» пройдет мини-фестиваль клубов исторической реконструкции, посвященный событиям революции 1917 года и Гражданской войне (5—6 августа).

С 25 октября в Русском музее фотографии откроется историко-фотографический проект из фондов музея «Лицом к лицу лица не увидать…», посвященный событиям ХХ века. (25 октября — 12 ноября). Выставка «Из истории репрессий в Нижегородской области» будет проходить в нижегородском музее Сахарова в октябре-ноябре 2017 года.

В октябре на станции метро «Двигатель революции» запланировано выступление камерного хора «Нижний Новгород». Кроме того, в этом же месяце запланировано выступление хора внутри здания Московского вокзала. Музыканты будут исполнять мистерию Александра Скрябина «Предварительное действо». Вход для всех желающих будет свободным.

Также в течение октября и ноября хор даст серию концертов, на которых будет звучать цикл композитора Дмитрия Шостаковича «Десять поэм на стихи революционных поэтов». Концертные площадки: ГЦСИ «Арсенал», Нижегородская консерватория, Нижегородская филармония, а также детская музыкальная школа № 11 им. Мокроусова, расположенная в историческом здании, возле которого были организованы баррикады 1905 года.

НГХМ в октябре 2017 года планирует открыть выставку к 100-летию революции.

Как уточнили в минкульте, отдельного финансирования на проведение юбилейных мероприятий не предусмотрено.

Напомним, что в декабре 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке празднования 100-летия революции 1917 года в России.

СПРАВКА

7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и провозглашением власти Советов. Праздновать 7 ноября стали сразу же; этот день отмечался в СССР как главный праздник страны — День Великой Октябрьской социалистической революции. При Иосифе Сталине окончательно оформился и праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление вождей на трибуне мавзолея, и военный парад на Красной площади. 21 июля 2005 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в закон «О днях воинской славы России». Среди памятных дат 7 ноября назван Днем Октябрьской революции 1917 года. В этот же день отмечается День воинской славы России — День проведения военного парада на Красной площади в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год).

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