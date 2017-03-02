В Нижнем Новгороде ожидается большой паводок

Обильные осадки прогнозируются в марте, поэтому в Нижнем Новгороде следует ожидать большого паводка, сообщила заместитель начальника отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления Елены Фрид.

По ее словам, отметка уровня воды на Волге на начало марта составляет 65,29 метра по Балтийской системе высот. Предельным для города является повышение уровня воды до 72 метров.

«В марте прогнозируется выпадение обильного количества осадков, — отметила Елена Фрид. — Следует ожидать большого паводка».

Как сообщил главный инженер управления городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты Нижнего Новгорода Сергей Степанов, план мероприятий по подготовке к паводку уже составлен. Проводится очистка подходов к штольням, уборка откосных дорожек от Похвалинского до Слудинского съездов и на участке от трамплина до деревни Новая. Также от снега освобождают ливневые стоки, перехватчики и быстротоки.

«Наиболее уязвимыми территориями с точки зрения подтопления являются Канавинский, Автозаводский и Ленинский районы, — сообщил исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов. — Специалистам следует особенно тщательно подготовиться к паводку, чтобы в случае необходимости оперативно прийти на помощь жителям».