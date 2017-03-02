На Кубани плюсовые температуры
В Краснодарском крае в пятницу в западной части возможен кратковременный дождь с грозой.
В Краснодарском крае в пятницу в западной части возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер переменных направлений 2−7 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 градусов тепла; днем 12−17 градусов, местами до 20.
На Черноморском побережье во второй половине дня также возможен дождь. Ветер южный,
На ближайшие сутки в Краснодаре осадков не ожидается. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 16−18 градусов.