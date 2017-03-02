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17:41 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани плюсовые температуры

В Краснодарском крае в пятницу в западной части возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 градусов тепла; днем 12−17 градусов, местами до 20.

На Черноморском побережье во второй половине дня также возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный 6−11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, днем до 16 градусов.

На ближайшие сутки в Краснодаре осадков не ожидается. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 16−18 градусов.

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