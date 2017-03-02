В море без очистки уходит более 80% канализационных отходов Севастополя

В море без предварительной очистки уходит более 80% стоков канализаций Севастополя, сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает Крыминформ.

Он рассказал, что при подготовке проекта схемы водоснабжения и водоотведения до 2035 года, был обнаружен ряд трудностей, связанных с модернизации и реконструкции систем водоотведения.

«В первую очередь, это прекращение сброса неочищенных сточных вод в Черное море. Сейчас 17% сточных вод имеют биологическую очистку и соответствуют нормам очистки РФ. Все остальные сточные воды сбрасываются с ненормативной очисткой», — подчеркнул Чибисов.

Он также отметил, что только 77% жителей Севастополя подключены к централизованным системам водоотведения.