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17:15 (мск), источник: АиФ Крым

В море без очистки уходит более 80% канализационных отходов Севастополя

Чибисов заявил, что только 77% жителей Севастополя подключены к централизованным системам водоотведения.

В море без предварительной очистки уходит более 80% стоков канализаций Севастополя, сообщил директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов, передает Крыминформ.

Он рассказал, что при подготовке проекта схемы водоснабжения и водоотведения до 2035 года, был обнаружен ряд трудностей, связанных с модернизации и реконструкции систем водоотведения.

«В первую очередь, это прекращение сброса неочищенных сточных вод в Черное море. Сейчас 17% сточных вод имеют биологическую очистку и соответствуют нормам очистки РФ. Все остальные сточные воды сбрасываются с ненормативной очисткой», — подчеркнул Чибисов.

Он также отметил, что только 77% жителей Севастополя подключены к централизованным системам водоотведения.

Уточним, что правительство города-героя Севастополя утвердило 2 марта схему водоснабжения и водоотведения до 2035 года за 47 млрд рублей.

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