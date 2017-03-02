Травмы из-за гололеда с начала 2017 года получили 6,2 тыс воронежцев

В воронежские медучреждения с начала 2017 года обратились 6,25 тыс. жителей, пострадавших из-за гололеда, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения в четверг, 2 марта. Травмы из-за погодных условий за это время получили 6,3 тыс. горожан, 646 из них госпитализировали.

В районные медицинские учреждения с травмами, полученными из-за непогоды, с начала года пришли около 2,7 тыс. жителей (из них почти 2,6 тыс. пострадали из-за гололеда). Госпитализация потребовалась 391 пациенту.

С 27 февраля по 1 марта травмы, связанные с погодными условиями, получил 361 воронежец. Врачи госпитализировали 32 пациентов. В районные больницы с такими травмами обратились 140 жителей, из них 13 госпитализировали.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев и мэр Александр Гусев договорились о смене руководителя управления ЖКХ в понедельник, 27 февраля. К кадровым перестановкам привела ситуация с плохой очисткой крыш от наледи. Возглавлявший управление ЖКХ Игорь Черенков лишился должности 2 марта. Исполняющим обязанности руководителя стала Алла Макеева — ранее она работала заместителем главы управления ЖКХ.

Наибольшее количество пострадавших от падения наледи медики зарегистрировали с 20 по 22 февраля. Журналистам стало известно о минимум восьми случаях: 20 февраля лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину на улице Кольцовская. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской на улице Ржевская: пенсионерку госпитализировали, ребенок не пострадал. Аналогичный случай произошел 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Тогда же глыба упала с крыши на остановке «Проспект Труда» и отскочила от земли, задев 56-летнюю женщину, а также ее 26-летнюю дочь, которая шла с коляской. Находившийся в коляске ребенок не пострадал. Старшая из женщин получила травму головы.